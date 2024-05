Cremonese-Venezia per i grigiorossi la vittoria è d' obbligo | unica via per la Serie A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Cremona, 31 maggio 2024 – Dopo l’andata della finale play off la situazione in casa dellaè piuttosto chiara. Mister Stroppa e più o meni tutti i giocatorihanno ribadito fiducia e convinzione e si sono detti decisi di andare a vincere a. Il problema, forse, sta proprio qui, visto che nei prossimi 90’ che decideranno un’intera stagione i lagunari potranno contare non solo sull’apporto del pubblico, ma saranno promossi anche con il pareggio (grazie al miglior piazzamento al termine del Campionato, cosa che fa aumentare il rammarico di Castagnetti e compagni per i punti malamente sciupati strada facendo), mentre la “Cremo” dovrà fare affidamento solo ed esclusivamente sulla. Premesse che non possono non lasciare un po’ di amaro in bocca alla formazione di Giovanni Stroppa se si considera la prestazione messa in mostra nell’andata allo “Zini”.