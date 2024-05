Cremonese-Venezia 0-0 vince la paura nella finale d’andata dei playoff di B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Cremona, 31 maggio 2024 - Nessuna anticipazione, nessun gol, tantadi scoprirsi e subire, il verdetto rimandato a domenica 2 giugno.chiudono l'andata delladi Serie B con un pareggio senza reti. In uno Zini sold out per l'ultima apparizione casalinga della squadra di Stroppa, è laa costruire di più nell'arco dei novanta minuti, ma senza impensierire veramente la difesa avversaria. Il, dal canto suo fa tremare lo stadio con la traversa di Pierini a inizio ripresa e poco altro. Di seguito il racconto della partita. La traversa di Pierini e poco altro,finisce 0-0 Lo Zini è gremito in ogni ordine di posto per spingere i propri beniamini al ritorno in Serie A. Ilperò parte più convinto, per cercare di imprimere subito il ritmo alla partita, e il duo Pierini-Pohjanpalo cerca di farsi vedere dalle parti di Saro.