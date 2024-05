Covegno asset industriali a Bergamo

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Evoluzione della gestione e manutenzione degli: passato, presente e futuro” aGiovedì 6 giugno 2024, ore 16.30 – AULA MAGNA – D001, Università degli studi di– Via Pasubio, 3, Dalmine (Bg) In occasione del 20° compleanno del Master executive in Gestione deglie della Manutenzione – MeGMI, promosso congiuntamente da SdM – Scuola di Alta Formazione dell’Università degli studi die POLIMI Graduate School of Management, giovedì 6 giugno alle ore 16.30 presso l’aula magna della sede di Dalmine dell’Università degli studi di(via Pasubio, 3, Dalmine) si terrà il convegno “Evoluzione della gestione e manutenzione degli: passato, presente e futuro”, seguito dalla cerimonia di conferimento dei diplomi della XVII edizione, che ha terminato il percorso di studi alla fine del 2023.