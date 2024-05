Costano troppo | strada in salita per due obiettivi di mercato del Napoli i nomi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilè già in pieno fermento in casa: a tal riguardo, ci sono da registrare i primi ostacoli per le mosse del club di Aurelio De Laurentiis. Ilche verrà sarà, con ogni probabilità, competitivo. E non potrebbe essere certamente altrimenti, considerando l’ingaggio di Antonio Conte, tecnico che ha le sue esigenze e i suoi costi che, a quanto pare, non hanno fatto scoraggiare il presidente Aurelio De Laurentiis, pronto a tornare in città per accogliere il tecnico salentino. Spuntano già i primi rumors sulla presentazione che, secondo più fonti, potrebbe avvenire la prossima settimana. Nel mentre, le voci di calciofanno da contorno a una restaurazione azzurra profonda che vedrà come oggetto di rifondazione anche parte dell’organico.