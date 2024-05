Così si distrugge la cultura della nostra civiltà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Insegno matematica e fisica alle scuole secondarie e vorrei che questo mio grido d'allarme possa avere il giusto spazio. La pensata di alcuni colleghi di Treviso in merito all'esenzione dello studio di Dante Alighieri per due studenti musulmani è a dir poco grottesca e non fa altro che aggiungere un nuovo tassello alla delegittimazionescuola pubblica italiana. In questo Paese si vive di sensi di colpa, erroneamente fondati sulla convinzione che quanto il nostro Occidente ha prodotto fino al secolo scorso sia poco condivisibile e, nel migliore dei casi, passibile di rivisitazione. Anziché porsi il problema del neo-analfabetismo imperante, dello scarso amore per lo studio da parte di un crescente numero di studenti, delle famiglie che sovente agevolano tali tendenze, del clima anti-le in cui questi ragazzi sono immersi, i colleghi trevigiani pensano di amputare la