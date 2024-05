Così per il giornalismo italiano l’escalation di Kyiv è diventata un alibi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 31 maggio 2024) Accantoniamo per un momento l’argomento (che è per metà un argomento, e per un’altra metà un) del rischio che armi fornite da alleati all’Ucraina e impiegate oltre la frontiera provochino una reazione russa tale da coinvolgere direttamente la Nato. E vediamo la cosa con gli occhi del fanciullo malizioso che guarda il passaggio del re. Putin, Lavrov, Peskov, Zacharova (Medvedev: ogni corte ha il suo buffone) hanno tuonato scandalizzati contro l’eventualità di essere colpiti dentro i loro confini. Zacharova, forse la più spiritosa, certo la più impudente, gridò che bisognava che “tutti gli invitati alla cosiddetta conferenza di pace in Svizzera sapessero” della posizione di Stoltenberg e se ne scandalizzassero. Dunque c’è una potenza statale che, ammonendo a ogni pie’ sospinto il mondo a ricordare la portata del proprio arsenale nucleare, invade un paese indipendente e lo bombarda indefessamente per due anni e passa fino ai suoi confini occidentali.