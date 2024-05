Cos’è la scienza? I pesi massimi della tecnologia litigano per la definizione

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il dibattito su cosa costituisca laIl confronto tra Elon Musk e Yann LeCun su X riguarda ladi, con punti di vista contrastanti che stanno attirando l’attenzione di esperti e appassionati. Originidisputa Tutto è iniziato con un tweet di Musk che invitava a unirsi a xAI per perseguire la ricercaverità senza compromessi, suscitando la reazione critica di LeCun, noto per il suo lavoro nel settore dell’intelligenza artificiale. La posizione di Musk e LeCun LeCun ha sottolineato l’importanza di pubblicare le ricerche per considerarle vere, sostenendo che la conoscenza deve essere testata, L'articolola? Iper laproviene da News Nosh.