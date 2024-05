Cosa viola il copyright secondo Facebook

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nel nostro monografico di oggi, abbiamo preso in considerazione dei problemi collegati a presuntezioni deldi, segnalati attraverso indirizzi mail. Ma davvero il sistema di monitoraggio del diritto d’autore sui social network made in Meta è così facilmente aggirabile o – comunque – scarsamente verificabile? In realtà, dal momento che si tratta di un argomento molto delicato e visto che i volumi di traffico degli utenti che Meta deve gestire sono estremamente corposi, la sensazione è che Meta agisca in maniera preventiva e quasi automatica, per evitare qualsiasi tipo di problema. Questa azione “a strascico”, tuttavia, espone i suoi social network a equivoci (come quelli che, spesso, hanno visto protagonista anche Giornalettismo) o a vere e proprie azioni scorrette (come quelle che abbiamo provato a descrivere oggi).