Fonte : fanpage di 31 mag 2024

"Ora si terrà un'udienza durante la quale le verranno letti i motivi per i quali è stata arrestata, poi sarà estradata in Italia", spiega a Fanpage. La madre di Saman Abbas, Nazia Shaheen, è stata arrestata in Pakistan, dove era fuggita dopo l'omicidio della figlia.

Cosa succede dopo l’arresto in Pakistan della mamma di Saman Abbas e quando sarà estradata