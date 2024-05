Fonte : fanpage di 31 mag 2024

. Ecco cosa rischia, e come cambiano le cose per le elezioni presidenziali in programma a novembre. Donald Trump ha ricevuto una condanna per tutti i 34 capi di imputazione nel caso Stormy Daniels: era accusato di aver pagato l'ex attrice per mentire sulla loro relazione durante la campagna elettorale del 2016.

Cosa succede a Donald Trump e alle elezioni Usa dopo la condanna dell’ex presidente