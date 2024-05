Cosa sono i permessi elettorali dal lavoro chi può richiederli e come per le elezioni europee 2024

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 31 maggio 2024) Per le, amministrative e regionali dell'8 e 9 giugno, i lavoratori dipendenti impegnati nei seggihanno diritto alla retribuzione dei giorni non lavorati. Iriconosciuti per coloro che svolgeranno i ruoli di presidente di seggio, segretario, scrutatore e rappresentante di lista. Ecco tutto quello che c'è da sapere e quali giorni verranno retribuiti. .