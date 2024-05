Cosa sono i corn flakes?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 31 maggio 2024) Appetitosi e facili da preparare. Un vero classico della colazione “all’americana”, diventati celebri anche alle nostre latitudini (al netto di un quadro nutrizionale non proprio sano). Stiamo parlando dei, ovvero i fiocchi di mais. Un prodotto inventato nel 1894 dai fratelli Kellogg per rendere più ricco e nutriente il pasto più importante della giornata. Comefatti i? Essi subiscono una prima cottura con lo zucchero e l’aggiunta vitamine. Poi, avviene la tostatura che dà all’impasto la tradizionale forma in petali. Solitamente si consumano nel latte crudo. Tuttavia, negli ultimi tempitantissime le ricette salate che li vedono come protagonisti. Soprattutto perché rendono la panatura di un cibo più croccante.