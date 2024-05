Cosa sono i buchi su Marte | la scoperta apre la strada alle basi terrestri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 maggio 2024 – La sonda Mars Reconnaissance Orbiter della Nasa ha fotografato deisulla superficie di, nella regione vulcanica di Arsia Mons, vicino all'equatore marziano. Iuna serie di cavità circolari, profonde circa 100 metri, che potrebbero essersi formate in tempi recenti a causa di attività vulcaniche o tettoniche e che potrebbero ospitare le futureper la colonizzazione del pianeta. Al momento la Nasa non conosce con precisione la natura e l’origine di questi misteriosi. Secondo le prime ipotesi queste cavità del terreno potrebbero essere state formate da dei crolli dei soffitti delle grie, provocate da dei terremoti, oppure da dei tubi di lava. Per riuscire a risolvere questo nuovo mistero del pianeta rosso ed a comprendere la natura e le dimensioni di tali cavità, però, non bastano le immagini satellitari scattate di recente.