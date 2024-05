Fonte : quotidiano di 31 mag 2024

Ma non basta. I candidati devono anche essersi segnalati per aver promosso un incremento notevole dell’economia del Paese, per aver svolto opere finalizzate all’elevazione economica e sociale dei lavoratori, contribuendo in tal modo all’eliminazione dei divari esistenti, e per aver operato per lo sviluppo e la cooperazione e in aree e in campi di attività economicamente depressi.

Cosa significa Cavaliere del Lavoro e quali sono i requisiti