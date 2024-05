Cosa sappiamo sulla paralisi di Bell e il rapporto con i vaccini anti Covid

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un articolo della Gazzetta dello Sport è stato strumentalizzato per sostenere che icontro lacauserebbero ladi, recentemente contratta da Simona Ventura. Tuttavia, si tratta di pure speculazioni, dato che non c’è prova che icausino ladi. Inoltre, l’incidenza della malattia è molto maggiore in coloro che hanno contratto il Coronavirus – così come accade con altre infezioni virali, ad esempio herpes, influenza e varicella – rispetto a chi ha ricevuto il vaccino. Per chi ha fretta: A poco tempo di distanza l’uno dall’altra, il cestista Joel Embiid e Simona Ventura sono stati colpiti dalladi. L’articolo della Gazzetta dello Sport che riporta la notizia viene usato sui social per sostenere che ladisia causata daicontro la