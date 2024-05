Cosa cambia nelle elezioni americane dopo la condanna a Donald Trump?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 31 maggio 2024) Laarriva in un momento chiave della vita politica americana, nel bel mezzo della campagna elettorale per le prossime presidenziali di novembre. A cui il tycoon, candidato dei Repubblicani, arriva (per la prima volta nella storia) con l’etichetta di colpevole. Solo l’11 luglio, alla vigilia della Convention repubblicana che di fatto ufficializzeràcome candidato alla presidenza, sapremo la pena che gli verrà comminata. Mapuò succedere? Per la legge americana, il verdetto non gli impedisce di essere candidato né, in caso di vittoria, di tornare alla presidenza. I reati che gli sono stati attribuiti prevedono, al massimo, 4 anni di carcere. Difficilmente, però, si apriranno le porte della prigione per lui. Si tratta di un ex presidente, senza precedenti penali e piuttosto in là con gli anni.