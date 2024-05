Corso Umberto | scippa una turista Arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024): avvicina una donna al suo scooter e le strappa la borsa trascinandola al suolo dandosi poi alla fuga,Nello spomeriggio, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, sono intervenuti inI per la segnalazione di un furto con strappo ai danni di una. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che, mentre la donna stava passeggiando in compagnia di altre due persone, era stata avvicinata da uno scooter con a bordo un uomo che, dopo essere salito con il mezzo sul marciapiede, le aveva strappato la borsa trascinandola al suolo e, successivamente, si era dato alla fuga. Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite e all’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza locali, hanno esaminato le fasi antecedenti e successive all’evento delittuoso, rintracciando in tempi record, in zona Sanità, il prevenuto a bordo dello stesso scooter trovandolo in possesso di alcuni effetti personali appartenenti alla donna.