Corso per modellisti e prototipisti Adesso Beste punta a formare tecnici specializzati per l’alta moda

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sul mercato mancano, una delle società del gruppo H, ha deciso di colmare la lacuna promuovendo due corsi di formazione ad hoc, ciascuno rivolto a 25 studenti. Un’iniziativa cheha messo a punto con la partecipazione da comprimari dell’Itis Mita Academy e la collaborazione del Pin. I corsi del progetto "Craft-Mi" partiranno ad ottobre con un pacchetto di 1.800 ore tra formazione teorica-pratica e stage, delle quali 800 sul campo nei nuovi locali diin via Ciliani. L’obiettivo è didi alto livello, figure chiave dell’eccellenza manifatturiera delitaliana, ma sempre più rare. Altro obiettivo sarà quello dell’inserimento dei 50nelle aziende di settore, in particolare quelle di He di abbigliamento.