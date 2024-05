Corsi gratuiti per i giovani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si chiama "e lavoro" ed è il programma lanciato da Intesa Sanpaolo al fine di formare 3mila ragazzi, durante il triennio iniziato nel 2022 e che terminerà il prossimo anno, in professioni come data engineer, sistemista e analista cybersecurity, sviluppatore Java e Salesforce, operatore macchine a controllo numerico, addetto alle vendite, specialista hospitality e food&beverage. Si tratta di, rivolti atra i 18 e i 29 anni in cerca di un'occupazione, con una durata che varia dalle 3 alle 14 settimane e che si concentrano sulle soft skill, vale a dire il team working, il problem solving e le tecniche di relazione, qualità ritenute indispensabili per affrontare con consapevolezza e competenza i futuri colloqui con le aziende alla ricerca di queste figure professionali.