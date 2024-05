Corruzione in Liguria Iren Reggio Emilia si dichiarerà ‘persona offesa’ al processo contro Signorini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 –insi"persona offesa" nell'ambito del procedimento penale in corso che vede coinvolto l'ex amministratore delegato Paolo Emilio. Lo ha deciso il Consiglio di amministrazione della multiutility, oggi, incaricando un penalista di fiducia. È stata anche confermata l’attuale configurazione organizzativa, che era stata approvata nella riunione straordinaria del 7 maggio, giorno in cui si è ha avuto notizia della maxi inchiesta e degli arresti di(unico indagato finito in carcere, le accuse riguardano in particolare le azioni svolte nel periodo in cui era presidente dell’Autorità sistema portuale mar ligure occidentale), del governatore ligure Giovanni Toti e dell’imprenditore Aldo Spinelli, entrambi ai domiciliari.