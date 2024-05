Correre correre correre il nuovo libro di Angela Latini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Domani alle 18 a Recanati sarà presentato in anteprima ildi" (Giaconi Editore) nel Cortile di Palazzo Massucci (Sartoria). La storia parla di Caterina, dodicenne marchigiana che gioca e segue il calcio, passione ereditata da una madre tifosa del Cagliari, e che scopre quasi casualmente Federico Melchiorri, l’attaccante nativo delle Marche che risveglia in lei il sogno di diventare una brava calciatrice. Così racconta l’autrice: "Ancora mi stupisco e mi entusiasmo, non per quella bambina che è in me, troppo lontana ormai, ma perché entusiasmo e passione fanno parte di me, sono tra le migliori essenze della mia quotidianità. Una storia lieve in cui nonostante la contemporaneità dei social, per un ragazzo o una ragazza poter seguire un idolo, avere un interesse, avvicinarlo resta ancora un qualcosa per cui vale la pena appassionarsi".