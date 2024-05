Correa ambito in Sudamerica | all’Inter sondaggi da tre club ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) Joaquin, dopo la brutta stagione in prestito al Marsiglia, è pronto a ritornare. L’argentino èin: ci sono due argentine e una brasiliana. FLOP ? Dopo una stagione disastrosa al Marsiglia con ben zero gol e zero assist all’attivo,dal primo luglio ritornerà nuovamente. L’argentino ha un solo anno di contratto e difficilmente ilrinnoverà per mandarlo nuovamente in prestito. Non è da escludere invece una rescissione tra le parti, come già successo in passato per Alexis Sanchez o Arturo Vidal.ha comunque un notevole interesse intra l’Argentina e il Brasile. Tre squadre stanno sondando il terreno con l’Inter, che aspetta un’offerta congrua per poterlo vendere. L’ingaggio del Tucu pesa sulle case sei milioni di euro.