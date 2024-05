Coprì con lo scotch il simbolo Lgbt durante una partita di Ligue 1 | quattro giornate di squalifica per Camara del Monaco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ricordate Mohamedlacontro il Nantes, il calciatore delaveva coperto con lola patch della1 con logo color arcobaleno,a favore dei diritti. Era accaduto in occasione della giornata anti-omofobia,la quale il giocatore si era anche rifiutato di svolgere azioni di sensibilizzazione contro questo tipo di discriminazione. Per questo motivo il centrocampista del club del Principato è statoto per. La commissione disciplinare ha dunque confermato la sanzione inflitta la settimana scorsa al giocatore maliano. La posizione del club e della federcalcio del Mali “Siamo veramente dispiaciuti e ci scusiamo nuovamente per il comportamento di uno dei nostri giocatori.