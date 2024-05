Controlli sulle scadenze dei prodotti alimentari Adesso avvisa l' intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Avere l'intuizione di sfruttare le potenzialità offerte dall’. È la sfida di Adiacent, pronta a dimostrare che l’impiego della IA può rivelarsi un valore aggiunto in termini di alto livello tecnologico per l’operatività delle imprese. Una sfida raccolta da Zona, un operatore del settore dell’ingrosso dicon clienti nel comparto hotel, restaurant e catering, noto come Horeca, che fornisce occupazione a 300 persone ed è “sul mercato” da mezzo secolo, con un fatturato da circa 150 milioni di euro frutto di oltre 10mila, la metà dei quali freschi, ed un portafoglio clienti da migliaia di unità. L’importante supporto di cui l’azienda si è avvalsa arriva dunque da Adiacent, con a capo Paola Castellacci: si tratta di una delle imprese di riferimento di Var Group, che a sua volta è parte di quello che può essere considerato come il gigante dell’informatica sul territorio empolese, il Gruppo Sesa.