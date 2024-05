Contributi per il centro Bando da 75mila euro per il rilancio delle attività

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Acquisto di impianti e attrezzature, riqualificazione di tende e arredi esterni e ristrutturazioneentrate per favorire l’accesso dei disabili. E ancora: servizi consulenza e formazione, animazione degli spazi pubblici e campagne di pubblicizzazione e promozione del cuore della città. Questi gli interventi che potranno essere finanziati daidia fondo perduto messi a disposizione dalla Città metropolitana tramite il Comune per ledelstorico desiderose di. L’operazione, condivisa con le associazioni di categoria Confcommercio Ascom, Confartigianato, Confesercenti e Cna, è rivolta alle realtà associate o che intendono associarsi all’associazione temporanea di imprese ‘Operatori delstorico’, per perseguire gli adempimenti e le finalità previste dal progetto contenuto in una legge regionale del 1997.