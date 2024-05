Contratto banche primo via libera dopo 14 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024)14settimane e settimane di scioperi a oltranza, nei giorni scorsi è arrivato l’accordo per il rinnovo delcollettivo di lavoro per i dipendenti del settore bancario. Accordo raggiunto sul quale hanno messo la firma il presidente dell’associazione bancaria sammarinese Federico Gi, la presidente e il segretario generale dell’Anis, Neni Rossini e William Vagnini. Al tavolo naturalemente anche le organizzazioni sindacali che negli ultimi mesi tanto si sono battute per i lavoratori del settore. Presente la Csdl con il segretario generale Enzo Merlini, la Cdls con il segretario Milena Frulli e l’Usl con il segretario Francesca Busignani. "L’accordo – sottolineano Abs e Industriali in coro – che giunge14dall’ultimo rinnovo contrattuale e al termine di una complessa trattativa, è circoscritto ai soli aspetti economici, avendo le parti convenuto di rimandare alla prossima fase di rinnovo contrattuale una riflessione approfondita finalizzata alla revisione deldi settore, e sarà sottoposto a procedura referendaria da parte delle organizzazioni sindacali".