Conte s’avvicina a Napoli lo strazio degli ultimi mesi sembra lontano una vita Gazzetta

(Di venerdì 31 maggio 2024), alouna. Lo scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo. Aè cominciato il conto alla rovescia per Antonioe louna. Si aspetta solo il tweet ufficiale con l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis, anche se la firma, in realtà, difficilmente arriverà prima di domenica.sarà il prossimo allenatore dele ormai anche i pessimisti si stanno lasciando andare: la città della scaramanzia ancora una volta ha perso il controllo, come un anno fa quando vedeva lo scudetto sempre più vicino. Sarà un manager all’inglese, anche se in Italia è una figura quasi mitologica: ha già indicato i profili giusti per rendere ilda subito competitivo per l’alta classifica, soprattutto messo in chiaro il suo desiderio sulla rosa attuale.