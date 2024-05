Conte-Napoli | Annuncio e Festa di Compleanno per il Nuovo Tecnico

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilsi prepara ad accogliere Antoniocomeallenatore con uneclatante e unadidurante il ritiro di Castel di Sangro. La “-mania” sta per esplodere a. Secondo quanto rivelato da Ciro Venerato del TGR Rai, il club azzurro si sta preparando ad accogliere ilallenatore Antoniocon tutti gli onori, a partire da unin grande stile previsto per l’inizio della prossima settimana.dia Sorpresa perMa non è tutto. Ile il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, starebbero addirittura organizzando unaa sorpresa per celebrare ildidurante il ritiro estivo della squadra. Il 31 luglio, giorno del suo 54° anniversario, l’allenatore pugliese sarà certamente la star indiscussa del ritiro abruzzese.