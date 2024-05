‘Conte Day’ Napoli si prepara per un annuncio in grande stile I dettagli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’dell’ormai nuovo allenatore del, Antonio Conte, è questione di ore. Il tutto in un evento che si preannuncia spettacolare. L’attesa è alle stelle mentre ilsiper unche promette di essere epico. Antonio Conte, il rinomato allenatore, è sul punto di essere presentato al mondo del calcio partenopeo in un evento che si preannuncia spettacolare. Secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Venerato per Rai News, il “Conte Day” è alle porte, con un’ufficialità imminente che farà tremare le fondamenta dello sport italiano. Il fulcro di questa celebrazione calcistica sarà il compleanno di Conte, che verrà festeggiato ina Castel Di Sangro il prossimo 31 luglio. Il club partenopeo, insieme al primo cittadino Angelo Caruso, sta organizzando un evento che promette di essere indimenticabile per il coach pugliese.