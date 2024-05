Conte al Napoli è fatta | i dettagli dell’accordo ribaltone sulla clausola | CIFRE

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il colpo è piazzato: Antoniosarà il prossimo allenatore del. Il club azzurro è reduce da una stagione veramente negativa e la mancata qualificazione in Europa ha fatto scattare un ulteriore campanello d’allarme al presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero azzurro ha deciso di riportate un po’ di entusiasmo con l’arrivo di un nome importante per la panchina: Antonio. Ie il calciomercato Secondo le ultime notizie ilha raggiunto l’accordo definitivo con l’ex Juventus e Nazionale: contratto di tre anni fino al 2027 a sei milioni di euro più bonus e senzad’uscita. Ilnon ha intenzione di concedere sconti nemmeno sul fronte calciomercato. Di Lorenzo è stato blindato e tutti i big non si toccano.