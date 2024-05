Confuso dalle parole Finti tecnici alla porta Derubato un anziano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il solito copione è andato in scena ancora una volta mercoledì pomeriggio in un palazzo di via Parini. nei pressi dell’ospedale civile della città ducale. Due malviventi si sono presentatidi un pensionato di 92 anni e, spacciandosi per "operai dell’acqua", sono riusciti a conquistare la sua fiducia. Gli hanno parlato di controlli, di possibili guasti da evitare, di problemi che si sarebbero potuti verificare e ai quali bisognava porre rimedio tempestivamente, ma in realtà non c’era niente che non andasse. La coppia di truffatori puntava unicamente ad entrare in casa per riuscire ad impossessarsi del denaro che l’custodiva gelosamente. E sono riusciti nel loro intento. Imbambolatotroppe, l’ha acconsentito all’ingresso dei falsi operai dell’acqua, che una volta messo piede nell’appartamento, hanno attuato la seconda parte del piano: distrarre il 92enne in modo impossessarsi dei soldi.