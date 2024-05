Confcommercio presenta i dati sull’illegalità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Torna nella provincia spezzina di “Legalità ci piace!”, l’appuntamento con la Giornata nazionale dicontro ogni forma di illegalità e i fenomeni criminali. Giunta all’11ª edizione, “Legalità, ci piace” è un’iniziativa di analisi, denuncia e sensibilizzazione sulle conseguenze dei fenomeni criminali per l’economia e le imprese.La Spezia, con il componente di giunta con delega alla legalità Gianni Balducci e il direttore Roberto Martini, ha incontrato il Prefetto di Spezia Maria Luisa Inversini (nella foto) in Prefettura. Nell’incontro sono stati illustrati idell’indagine su illegalità, contraffazione e abusivismo nel Nord Ovest elaborata dain collaborazione con Format Research. I fenomeni di illegalità alterano la concorrenza, comportano diminuzione degli investimenti, determinano un danno economico per le imprese in termini di mancate vendite, riduzione del fatturato, perdita di credibilità.