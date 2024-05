Confcommercio organizza un confronto tra candidati sindaco in Valdera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 - A pochi giorni dal votoProvincia di Pisaun doppioelettorale lunedì 3 giugno in vista delle prossime elezioni amministrative, in due distinti appuntamenti. Il primo a Capannoli, dove al Teatro Comunale in Piazza del Popolo andrà in scena ilfra tre donne candidate: la sindaca uscente Arianna Cecchini (Con Arianna Cecchini Sindaca), Barbara Cionini (Noiper Capannoli e Santo Pietro Belvedere) e Silvia Rocchi (Silvia Rocchi). Nella cornice dello Chalet delle Terme di Casciana Terme (viale Regina Margherita n. 4) è invece in programma alle 21.30 ila Casciana Terme Lari: sarà sfida tra il poker dicomposto da Marianna Bosco (Svolta a Sinistra), Chiara Ciccarè (Progetto Comune), Paolo Mori (Per il Bene Comune) e Alessandro Tosi (Lista Civica Il Melograno) per raccogliere l'eredità deluscente Mirko Terreni.