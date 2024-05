Condannato l’ex presidente svelate le sue ossessioni come il sesso violento e il revenge porn sotto elezioni

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 31 maggio 2024) Donald Trump è stato giudicato colpevole di tutti i 34 capi d’accusa di falsificazione di documenti aziendali nel quadro di un piano criminale di occultamento di denaro per evitare che le rivelazioni a sfondo sessuale dell’attriceo Stormy Daniels gli pregiudicassero ledel 2016. Il verdetto è arrivato dopo la seduta fiume di dodici ore della giuria, che ha emesso la sentenza del primo processo penale contro undegli Stati Uniti. Il momento è dei peggiori per Trump, manca poco alle, e i suoi numeri nei sondaggi sono rimasti gli stessi per tutta la durata del processo. Ora la domanda è. crollerà la sua popolarità dopo la condanna? Secondo molti analisti la situazione potrebbe però non ribaltarsi, anzi, può diventare addirittura un boomerang politico contro i suoi detrattori.