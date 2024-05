Fonte : ilgiornaleditalia di 31 mag 2024

Clima rovente negli Stati Uniti. I sostenitori di Donald Trump, infuriati per la condanna per il pagamento in nero alla pornostar Stormy Daniels, hanno inondato i siti web pro Tycoon con appelli a rivolte e ritorsioni.

Condanna Donald Trump i sostenitori del Tycoon | Uccidete il giudice il Cremlino | Biden sta eliminando avversari politici