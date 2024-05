Concorso per il reclutamento di 3 852 allievi Carabinieri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024): attivato ildidi 3.852, presentare la domanda online attraverso il sito ufficiale Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 3.852in ferma quadriennale del ruolo appuntati edell’Arma. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online attraverso il sito www..it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando (scritta di selezione, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psicofisica e attitudinali). Decidere di arruolarsi nell’Arma e di indossare l’uniforme significa aderire ad un complesso di valori quali onore, lealtà e spirito di sacrificio, con la consapevolezza di entrare a far parte di un’organizzazione fondata sulla vicinanza al cittadino, a tutela della legalità ed in difesa dei più deboli.