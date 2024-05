Concorso per 3852 Allievi Carabinieri | bando aperto anche ai civili

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 maggio 2024 – Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 3.852in ferma quadriennale del ruolo appuntati edell’Arma. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online attraverso il sito www..it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal(scritta di selezione, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psicofisica e attitudinali). I requisiti Alpossono partecipare i cittadini italiani in possesso del titolo di diploma o che siano in grado di conseguirlo nell’anno scolastico 2023/2024 che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il 24° anno di età.