Concerto della Banda dei carabinieri e percorso degli eremiti

(Di venerdì 31 maggio 2024) GUALDO TADINO - Tante le iniziative dell’anno giubilare "angelano", programmate dal Comitato del settecentenario o da gruppi e associazioni gualdesi. La prossima è in agenda per sabato 15, quando, alle 17,30, verrà inaugurata un’edicola votiva in via Cesare Battisti, in centro, con l’immagine"Virgo Fidelis", venerata dai militari"Benemerita"; e alle 18.30, nel vicino parcoRocca Flea, si esibirà in, lamusicale dell’Arma dei. Negli ultimi giorni è stata lanciata un’altra iniziativa che propone il camminoeremi, unche tocca varie localitàmontagna dove vissero nei secoli passati diversi venerati anacoreti. Lo ha predisposto il movimento del Masci, l’associazione che unisce gli scout adulti cattolici, e che intende contribuire anche così alle celebrazioni del compatrono cittadino.