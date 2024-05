Concerti cinema e spettacoli Tutto pronto per l’estate figlinese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Parole, racconti, canto possono essere le armi per combattere violenza e discriminazioni lo spettacolo di Manuela Critelli e Gianfranco Pedullà: "Non sono Rosa", interpretato da Gaia Nanni il 16 luglio all’Arena Summer Fest con la partecipazione di Marina Rei. È uno dei 12 eventi del festival nello spazio all’aperto del Teatro Garibaldi di Figline, tutti a prezzo popolare (5 euro massimo a biglietto) e alcuni gratuiti. Tra gli appuntamenti con nomi di maggior spicco, la comicità di Marco Marzocca il 1° agosto e la musica dello storico gruppo Whisky Trail. Il via è affidato a Simone Baldini Tosi e il suo "Chiedo scusa se parlo… di Gaber", omaggio al grande Giorgio. Il 2 luglio i pupazzi racconteranno ai bambini le vicende di Pippi Calzelunghe.