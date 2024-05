Con Technogym a Rimini Wellness ci alleniamo come i campioni delle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 31 maggio 2024) A poche settimane dall’inaugurazionedipresenta agli ultimi prodotti digitali con cui si alleneranno iolimpici. Da più di 20 anni, infatti,è il fornitore ufficiale dei Giochi olimpici per la preparazione atletica. A, in particolare, allestirà 29 centri per la preparazione degli oltre 15 atleti olimpici e paralimpici. Per offrire a tutti, dagli atleti olimpici agli appassionati, un’esperienza di allenamento personalizzata,nel corso degli anni ha sviluppato un ecosistema unico fatto di attrezzature intelligenti connesse, software, app, intelligenza artificiale, contenuti di allenamento on-demand e servizi tecnologici. IlEcosystem regala un'esperienza di allenamento completamente personalizzata, in base agli obiettivi e alle passioni individuali.