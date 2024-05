Con noi Riccione andrà in Altomare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tutto è pronto in piazzale Roma per ospitare i Modena City Ramblers, che domani alle 21.30 con il loro concerto inaugureranno il maxi palco dell’estate. Sarà un evento, tanto più se si pensa che negli ultimi venti anni la nota band emiliana si è esibita in tutte le località limitrofe, ma mai a. In un clima elettrizzante si accenderà così la lunga festa dell’estatese. Ne parla Davide Morandi ovvero Dudu, storica voce del gruppo. Cosa proporrete domani? "Durante il concerto, che fa parte del tour, presenteremo ‘’ del 2023, perché ha ancora tante cose da raccontare. Ci sarà un occhio di riguardo per il trentennale del primo disco ‘Riportando tutto a casa’ e sapazio ad altri brani della nostra lunga storia discografica".