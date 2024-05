Con emozione e commozione | Marina come papà Silvio la nomina di Mattarella

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha firmato, in data 31 maggio, il decreto con il quale, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sono statiti 25 Cavalieri del Lavoro. Tra i nuovi Cavalieri c'è ancheBerlusconi. Lo si legge in una nota del Quirinale. Con "" e "" per il pensiero di raccogliere l'eredità paterna. Così - a quanto viene riferito a LaPresse da fonti vicine alla famiglia -Berlusconi avrebbe accolto la notizia dellaa Cavaliere del lavoro da parte del presidente della Repubblica Sergio. A quanto si apprende la presidente di Fininvest dovrebbe rilasciare una dichiarazione ufficiale. "Il conferimento del titolo di Cavaliere del Lavoro aBerlusconi da parte del Presidente della Repubblica è il più meritato dei riconoscimenti a una manager e imprenditrice orgoglio dell'Italia nel mondo.