Comunità Energetica Rinnovabile Patto tra Comune e Fondazione Elsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Futuro sostenibile: a Poggibonsi nasce la prima. Venti i soci fondatori, fra cui l’amministrazione comunale, aziende e altri soggetti del territorio, privati cittadini, coinvolti sia come produttori che come consumatori. Nell’operazione ha ruolo centrale, in quanto titolare dell’impianto più grande (80 kw/H), lacon il cinema teatro Politeama. La firma dell’atto costitutivo c’è stata due giorni fa con la nomina del consiglio direttivo. "Un consiglio che ha natura transitoria in attesa di definitiva strutturazione – spiega ildi Poggibonsi –. Vi sono infatti ulteriori passaggi da svolgere per creare formalmente l’associazione, che una volta strutturata, con il supporto dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse - Coordinamento Cer Regione Toscana, proseguirà con altri step verso l’accreditamento al Gse (Gestore Servizi Energetici).