Comunicazione interculturale | a Pisa il decimo convegno internazionale INPRA

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – Quanto influisce il nostro background culturale e linguistico nellae nell’interazione sociale? Quali sono gli effetti delle nostre scelte linguistiche nelladi un contenuto tra parlanti di lingue diverse? Riuniti aper ildi Pragmatica e) in programma dal 30 maggio al 1° giugno al Polo Piagge, circa 200 studiosi da tutto il mondo discutono di questi e molti altri temi esplorando basi teoriche e applicazioni pratiche della pragmatica della, analizzata da una prospettiva. La Conferenza2024 è organizzata dalle professoresse Silvia Bruti e Gloria Cappelli del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università die dal professor István Kecskés, Distinguished Professor della State University of New York, Albany (USA), il cui lavoro ha dato un impulso fondamentale alla nascita della pragmatica