Como il Sinigaglia va adeguato | prime tre partite del prossimo campionato a Verona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilgiocherà letredella prossima Serie A allo stadio Bentegodi di. E’ stata accolta dal Comune di, infatti, la richiesta da parte dei lariani di indicare come impianto alternativo da comunicare alla Lega Serie A in fase di iscrizione alproprio lo stadio che ospita anche ledell’Hellas, il tutto a causa dei lavori di riammodernamento allo stadio Giuseppe, che al momento non ha i requisiti per disputaredella massima serie. I lavori sono previsti in estate, ma i cantieri potrebbero prolungarsi fino a inizio settembre. Qualora i lavori non fossero ultimati nei tempi stabiliti, lo stadio veronese sarà messo ulteriormente a disposizione dei lombardi., ilvatredelSportFace.