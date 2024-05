Come siete solari! | il segno che vince su tutti l' orscopo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ariete Luna cala nelche vi precede, sotto un certo punto di vista possiamo dire che cala il sipario su un determinato periodo professionale o familiare, poi – forse già domani – lascerà il compito a Marte di aprire alle nuove attività. Pressione verso la Vergine, che occupa il vostro settore della salute, dovete stare più attenti al cibo e con i macchinari. La passione è sempre con voi. Sessoai vecchi tempi. Toro! Maggio è iniziato con qualche problema, molto avete fatto e risolto – altri risultati, anche economici, li potete ottenere in questo ultimo giorno del mese. Luna calante in Pesci è molto interessante per gli affari e i viaggi. Sensazioni nuove anche in amore. Saranno calde anche le notti di giugno.