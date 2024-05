Come si torna in forma dopo la gravidanza? E’ prestativo Puoi essere indefinito e felice

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nessuna fretta per rimettersi inMiriam Leone, l’acclamata attrice ed ex Miss Italia, si prende il suo tempo per affrontare il periodo postpartumla nascita del suo primo figlio, Orlando, il 29 dicembre. Orlando è il risultato della sua relazione d’amore con il marito, Paolo Carullo. Nuove Emozioni e Sensazioni Da quando è diventata mamma, Miriam sta vivendo un’ondata di nuove emozioni e sensazioni. Si dedica ad assaporare appieno questi momenti, senza sentirsi affrettata are alla suapre-. Condividere il suo viaggio su Instagram Nel suo ultimo post su Instagram, Miriam condivide con i suoi follower il suo punto di vista sul recupero postpartum. Sottolinea l’importanza di concedersi il tempo e lo spazio per adattarsi a questo nuovo capitolo della sua vita.