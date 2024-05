Come si calcola il TFR a fine rapporto | esempi di importo

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il Trattamento di(Tfr) si caratterizza per essere una somma spettante al dipendente nel momento in cui il contratto di lavoro si interrompe, la cui maturazione avviene però nel corso di ciascun mese in forza in azienda. Il fatto che il Tfr maturi dall’inizio del contratto sino al momento in cui lo stesso viene a cessare fa sì che possano passare tra i due momenti più mesi se non addirittura anni. Tutto questo ha effetti sulle modalità di calcolo del Trattamento di, dal momento che è stato previsto un meccanismo di rivalutazione per far fronte agli aumenti del costo della vita, oltre che sulla tassazione fiscale, attraverso l’applicazione di un’aliquota media,ta con riguardo al Tfr totale e agli anni di maturazione dello stesso.