Come si abita sulla Luna? I test di Thales Alenia Space con l’aiuto di Parmitano

(Di venerdì 31 maggio 2024)si vivrà? Per rispondere a questa domanda, nelle scorse settimane, l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Luca, insieme al collega della Nasa Stanley G. Love, è stato coinvolto in una serie dicruciali per valutare la futurazionere degli astronauti all’interno del progettor I-Hab, di cui prime contractor è, joint venture tra l’italiana Leonardo e la francese. Questo progetto è parte integrante del programma internazionale Gateway, che mira a stabilire una presenza umana sostenibile. In qualità di prime contractor,ha la responsabilità di gestire l’intero programma, dall’ingegneria di sistema alla configurazione funzionale, fino all’implementazione degli aspetti ergonomici e dei fattori umani.