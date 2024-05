Come Kim Jones ha spostato il badge di Stone Island

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 31 maggio 2024) La moda è fatta di momenti spartiacque capaci di influenzare non solo chi li vive, ma anche tutti quelli che verranno dopo. Uno di questi eventi risale a inizio 2017, quando Kimriuscì a unire due lati della moda in quel momento lontanissimi: lo streetwear e il lusso. Adesso, a distanza di sette anni da quella sfilata, Kiml’ha fatto un’altra volta. Certo, la moda è cambiata, cosìil job title del designer, ma la passione è rimasta la stessa. Courtesy of Dior Gabriele RosatiPerché ad animare la collaborazione tra Dior ec’è prima di tutto la passione, quella cheha da sempre avuto per il brand fondato da Massimo Osti. È stata proprio questa che gli ha permesso di trovare il collegamento tra il lavoro di Christian Dior e quello di Osti.